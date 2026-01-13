「驚きのニュース」オランダで躍動する日本人FWにドイツ１部クラブが興味と報道も…現地メディアは可能性を否定「今冬に売却する意思はない」
移籍市場に精通する『ドイツ・スカイ』のフロリアン・プレッテンベルグ記者が自身のXを更新。「ヴォルフスブルクが、塩貝健人の獲得を検討しているとの驚きのニュースが出ている」と発信した。
「具体的な協議が進行中だ。20歳のストライカーはNECと2028年まで契約を結んでいる」
ドイツの１部クラブから関心を寄せられているとの一報に、オランダメディア『Voetbal International』が反応。「NEC、ドイツからの塩貝への関心を拒否」と見出しを打った記事を掲載し、こう伝えている。
「ヴォルフスブルクは、他の複数のヨーロッパのチームと同様に、塩貝のポテンシャルを見出している。ブンデスリーガのクラブは最近、この日本人選手を獲得するためにNECに接触し、オファーを提示した。だが、NECはそれを拒否した。エールディビジで４位につけるNECは断固として、塩貝を今冬に売却する意思はない。クラブは冬の移籍市場で重要な選手を放出するつもりはない」
またNECの専門メディア『FORZANEC.NL』も、塩貝への興味を取り上げており、「日本人FWの冬の移籍で、NECには交渉の余地がない」と見解を示している。
ここまで７ゴールでチーム得点王の塩貝は、そのすべてを途中出場でマーク。“スーパーサブ”としてオランダで躍動する若武者は、欧州で評価されているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
