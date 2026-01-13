フィロソフィーのダンス、LINE CUBE SHIBUYA公演をもってグループ活動終了を発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

フィロソフィーのダンスが、6月13日にLINE CUBE SHIBUYAで開催されるワンマンライブをもって、グループの活動を終了することがオフィシャルサイトにて発表された。

■新曲を含むベストアルバムのリリースと全国ツアー開催も発表

ファンク、ソウル、ディスコのグルーヴに、歌詞には哲学のエッセンス、そしてコミカルで個性的なダンスを武器に活動するアイドルグループ、フィロソフィーのダンス。

グループの活動終了は、2025年（結成10周年・メジャーデビュー5周年・新体制3周年）のトリプルアニバーサリーイヤーという節目を機にメンバー、スタッフ間で話し合いを重ね、導き出した結論だという。

3月25日には作詞ヤマモトショウ、作編曲宮野弦士、プロデュース加茂啓太郎による新曲を含むベストアルバム『Dance to the Music～Journey with Philosophy no Dance～』をリリース、そして、4月19日からは全国ツアー『フィロソフィーのダンス The Last Tour ～Journey with Philosophy no Dance～』を開催することも発表となった。

「残された期間は限られていますが、最後の瞬間までフィロソフィーのダンスらしく笑顔で、愛と幸せをお届けします。改めまして、これまでフィロソフィーのダンスを応援してくださったファンの皆さま、そして、関係者の皆さまに心より御礼を申し上げます。フィロソフィーのダンスとしての旅は終着点を迎えますが、これからも続いていくメンバー達それぞれの新たな旅路を見守っていただけますと幸いです」とファンへの感謝を綴った。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

ALBUM『Dance to the Music～Journey with Philosophy no Dance～』

■ツアー情報

『フィロソフィーのダンス The Last Tour ～Journey with Philosophy no Dance～』

04/19（日） 東京・Shibuya WWWX

04/26（日） 愛知・ElectricLadyLand

04/28（火） 福岡・DRUM Be-1

04/29（水・祝） 香川・高松DIME

05/02（土） 石川・金沢AZ

05/03（日） 富山・富山MAIRO

05/05（火・祝） 宮城・仙台darwin

05/017（日） 北海道・札幌 近松

05/023（土） 大阪・Yogibo META VALLEY

05/024（日） 広島・広島 VANQUISH

※06/13（土） 東京・LINE CUBE SHIBUYA公演の詳細は後日発表

■関連リンク

