フィロソフィーのダンス、LINE CUBE SHIBUYA公演をもってグループ活動終了を発表
フィロソフィーのダンスが、6月13日にLINE CUBE SHIBUYAで開催されるワンマンライブをもって、グループの活動を終了することがオフィシャルサイトにて発表された。
■新曲を含むベストアルバムのリリースと全国ツアー開催も発表
ファンク、ソウル、ディスコのグルーヴに、歌詞には哲学のエッセンス、そしてコミカルで個性的なダンスを武器に活動するアイドルグループ、フィロソフィーのダンス。
グループの活動終了は、2025年（結成10周年・メジャーデビュー5周年・新体制3周年）のトリプルアニバーサリーイヤーという節目を機にメンバー、スタッフ間で話し合いを重ね、導き出した結論だという。
3月25日には作詞ヤマモトショウ、作編曲宮野弦士、プロデュース加茂啓太郎による新曲を含むベストアルバム『Dance to the Music～Journey with Philosophy no Dance～』をリリース、そして、4月19日からは全国ツアー『フィロソフィーのダンス The Last Tour ～Journey with Philosophy no Dance～』を開催することも発表となった。
「残された期間は限られていますが、最後の瞬間までフィロソフィーのダンスらしく笑顔で、愛と幸せをお届けします。改めまして、これまでフィロソフィーのダンスを応援してくださったファンの皆さま、そして、関係者の皆さまに心より御礼を申し上げます。フィロソフィーのダンスとしての旅は終着点を迎えますが、これからも続いていくメンバー達それぞれの新たな旅路を見守っていただけますと幸いです」とファンへの感謝を綴った。
■リリース情報
2026.03.25 ON SALE
ALBUM『Dance to the Music～Journey with Philosophy no Dance～』
■ツアー情報
『フィロソフィーのダンス The Last Tour ～Journey with Philosophy no Dance～』
04/19（日） 東京・Shibuya WWWX
04/26（日） 愛知・ElectricLadyLand
04/28（火） 福岡・DRUM Be-1
04/29（水・祝） 香川・高松DIME
05/02（土） 石川・金沢AZ
05/03（日） 富山・富山MAIRO
05/05（火・祝） 宮城・仙台darwin
05/017（日） 北海道・札幌 近松
05/023（土） 大阪・Yogibo META VALLEY
05/024（日） 広島・広島 VANQUISH
※06/13（土） 東京・LINE CUBE SHIBUYA公演の詳細は後日発表
