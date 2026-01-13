15時の日経平均は1665円高の5万3605円、アドテストが462.61円押し上げ 15時の日経平均は1665円高の5万3605円、アドテストが462.61円押し上げ

13日15時現在の日経平均株価は前週末比1665.43円（3.21％）高の5万3605.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1160、値下がりは396、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を462.61円押し上げている。次いで東エレク <8035>が305.84円、ＳＢＧ <9984>が154.03円、ファストリ <9983>が101.88円、信越化 <4063>が54.65円と続く。



マイナス寄与度は13.79円の押し下げでＴＤＫ <6762>がトップ。以下、リクルート <6098>が11.63円、ニトリＨＤ <9843>が9.48円、任天堂 <7974>が6.12円、セブン＆アイ <3382>が5.57円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、銀行、卸売、証券・商品と続く。値下がり上位には空運、その他製品、サービスが並んでいる。



※15時0分2秒時点



株探ニュース

