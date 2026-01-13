国際卓球連盟（ITTF）は12日、2026年第3週の世界ランキングを発表した。

🏓1分でわかる今週のランキング

2026年1月12日、国際卓球連盟（ITTF：International Table Tennis Federation）が2026年第3週の世界ランキングを発表しました。女子シングルス世界ランキング1位は孫穎莎（中国）、2位は王曼碰（中国）で変動なし。陳幸同（中国）が4位から3位に浮上しました。

日本勢トップは張本美和の7位。伊藤美誠が9位、早田ひなが10位と続き、3選手がトップ10入りを維持しています。橋本帆乃香（11位）、大藤沙月（14位）、長粼美柚（15位）もランクをキープしました。一方、木原美悠は18位から22位に後退しています。

今週、日本女子でTOP100にランクインした選手は計13名。佐藤瞳（29位）、横井咲桜（34位）、赤江夏星（40位）、芝田沙季（47位）がトップ50入り。平野美宇（62位）、出澤杏佳（87位）も名を連ねています。

■張本美和、木原美悠がランク後退

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位と続き3選手がトップ10を維持している。

上位は1位・孫穎莎、2位・王曼碰（ともに中国）がランク維持。陳幸同（中国）が4位から浮上し3位となった。

続いて、橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、大藤沙月（ミキハウス）が14位に入り、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位は前回から変動なし。木原美悠（個人）は18位から22位に後退となった。

佐藤瞳（日本ペイントグループ）は29位、横井咲桜（ミキハウス）は34位、赤江夏星（日本生命）は40位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は47位とトップ50に入った。

さらに平野美宇（木下グループ）が62位、出澤杏佳（レゾナック）は87位と計13選手がトップ100に名を連ねた。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年1月12日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

7位 （↓）：張本美和

9位 （-）：伊藤美誠

10位（-）：早田ひな

11位（-）：橋本帆乃香

14位（-）：大藤沙月

15位（-）：長粼美柚

22位（↓）：木原美悠

29位（-）：佐藤瞳

34位（↑）：横井咲桜

40位（↑）：赤江夏星

47位（↑）：芝田沙季

62位（↑）：平野美宇

87位（↑）：出澤杏佳