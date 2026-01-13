春の満員電車からいつの間にか消えていく人々はどこへ？切ない感情を描いた作品に「控えめに言って良作」【作者に聞く】
「月刊アフタヌーン」の四季賞で佳作を受賞し、新人漫画家として商業誌で読切を描いているふみん(@huuuminging)さんは、人間が抱えている繊細な感情や内面を表現する描写を得意としている。
今回紹介する「春の行方」は、2023年4月にpixiv月例賞の優秀賞を受賞した作品で、物語は春の通勤電車のワンシーンから始まる。新入社員らしき若者たちも乗り込んでいる春の電車は、いつもより少し混んでいて、さまざまな感情を抱えた人たちで揺れていた。本作について作者のふみんさんに話を伺ってみた。
本作「春の行方」を描いたきっかけについて、作者のふみんさんは「春は電車に乗っている人の面々が変化するように感じます。みんなが新年度で変わる日常に、どこか風景として演じ慣れていない、そわそわふわふわしている。あの空気感や乗客の感情が伝わってくるような瞬間は、春という季節にしかないと思っています。気候も暖かくなって新しい生活が始まり、希望にも溢れているのにどこか物悲しい季節…。でもいつの間にか気づいたら、春は消えて初夏になっている。その刹那を記録しておきたくて描きました」と話す。
色んな感情が溢れているであろう、春の満員電車。過去に起こった出来事自体は覚えていても、そのときに感じた感情は徐々に薄れていく。作中では、「どこに消えるんやろ」「溶けちゃうんだよ」というセリフ出てくるが、ふみんさんは「現実では劇的にドラマのような出来事が起こらなくても、日常は否応なく流れていく、感情も同じようにぼやぼやしていって日常のなかに溶けてしまう。そういう日常を積み重ねていくうちに『自分の内なる嵐』に翻弄されない大人になっていくのかなという想いを、漫画に込めて描きました」とセリフに込めた思いを語った。
本作について「伝えたいことはあまり意識して描いてないんです。春の空気感と感情の記録です」と言うふみんさん。読者に向けて「春に読んで消えていく時間の流れを惜しんで愛しんだり、春が思い出せない季節に読んで記憶を手繰り寄せるのもいいと思います」とメッセージを寄せる。ただ過ぎていくだけの日常の愛おしさを描いた本作、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ふみん(@huuuminging)
