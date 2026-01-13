2026年1月12日、香港メディア・香港01は、香港にある日本の回転寿司チェーン「スシロー」店舗の女性店員が、その美貌と親切な振る舞いでネット上の注目を集めていると報じた。

記事は、香港市民に人気の高いスシローで、ある店員の礼儀正しさと容姿に心を奪われたネットユーザーが、SNSアプリ「Threads」に写真を投稿し、連絡先を特定しようと呼び掛けたと紹介。投稿者は1月9日に同店を訪れた際、この店員に好意を抱いたが、本人から「勤務中であるため連絡先の交換はできない」と断られたため、ネット上でInstagramのアカウント情報を求めたと伝えた。

そして、このユーザーが公開した写真には、制服を着てマスクをし、髪を束ねてレジ業務などに集中する若い女性店員が写っていたとし、女性の写真を見たネットユーザーからは、「仙女のようなオーラがある」「気品がある」「とても美人だ」「恋に落ちた」「女優のミョーリー・ウーに似ている」といった称賛の声や、「この店は長蛇の列になるだろう」との声が上がったと紹介した。

また、一部では「マスクのおかげで美人に見えるのだ」と、マスクの存在に焦点を当てるコメントも見られたとした。

記事は一方で、投稿者の勤務中の店員を無断で撮影する行為は「盗撮」であり、不適切だとする批判も出ていると指摘。「やめておけ」「かわいそうだ、仕事中なのに隠し撮りされるなんて」「この子はただ仕事をしているだけだ、困らせるな」「盗撮は本当に恥ずべきことだ」など、店員の立場を思いやり、撮影行為をいさめるコメントが寄せられたことを伝えた。（編集・翻訳/川尻）