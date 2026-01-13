5児の父・つるの剛士、長女の晴れ着に注目集まる「つるの家だから舞鶴なのですかね」「めっちゃセンスがありすぎる」 12日に成人式迎える
タレントのつるの剛士（50）が12日、自身のインスタグラムを更新し、同日に成人式を迎えた長女・うたさんの晴れ着ショットを公開。“振り袖のデザイン”に注目が集まっている。
【写真】「つるの家だから舞鶴なのですかね」「センスがありすぎる」と話題の長女・うたさんの晴れ着ショット
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生しており、わが子が20歳を迎えるのは長男に続き、長女・うたさんで2人目だ。
投稿では「うーちゃん！成人おめでとう パパはこれからのうーちゃんの成功を宇宙イチ応援してる」と愛情たっぷりにメッセージを記し、上品な晴れ着姿のうたさんの全身ショットをアップ。
振り袖には、高く羽ばたいていくように舞鶴がデザインされており「これから娘たちが続々と成人式を迎えるので この先代々受け継がれる振袖も、舞鶴に」と紹介した。
ファンからは祝福コメントが相次いで寄せられたほか、うたさんの振り袖姿に対し「うわぁーーー！なんという美しさ」「素敵な振袖〜」「御名字になぞらえて鶴の振袖にされたのでしょうか？とても素晴らしいです」「つるの家だから舞鶴なのですかね」「めっちゃセンスがありすぎる」「羽ばたいている鶴の数、つるの家と同じ7羽じゃないですか？」「描かれている鶴のように美しく羽ばたいて行けますように」などと、さまざまな反響が寄せられている。
