通販サイトの決済システムに虚偽の情報を送る手口で、大量の商品券をだまし取ったなどとして、警視庁は１３日、東京都国分寺市、無職の男（２３）を詐欺と私電磁的記録不正作出・同供用などの容疑で再逮捕した。

男は１枚５００円の商品券計４万７３００枚分（計２３６５万円）の代金を計１円に改ざんし、届いた８４７８枚（計約４２４万円）を金券ショップで売却したとみられている。

捜査関係者によると、男は昨年６月、通販サイトで計４９回にわたって商品券を注文した際、決済代行会社のサーバーに決済処理が正常に行われたとする偽の情報を送信。商品券８４７８枚を自宅に配送させて詐取するなどした疑いがある。調べに「間違いない」と容疑を認めている。

男はサイトのシステム上で１０００枚分の商品券代（計５０万円）を計１円に改ざんし、自身のクレジットカードで決済。その後は１回あたり１０４〜１０００枚分の代金をいずれも０円に変えて注文を繰り返していたという。

男は同様の手口でファストフード店から弁当をだまし取ったとして、詐欺容疑などで昨年１０月以降に３回逮捕され、起訴されている。自宅の捜索で商品券の空き箱が見つかり、今回の容疑が発覚した。

不正に発注された商品券のうち、３万８８２２枚は同庁の連絡で配送が停止され、被害を免れたという。