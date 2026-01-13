元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。

訃報を受け、フリーアナウンサー古舘伊知郎がこの日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に急きょ、電話出演し、久米さんとの思い出を語った。

この日、別番組の収録の合間に電話取材に応じた。

久米さんは85年から20年間「ニュースステーション」のキャスターを務めた。勇退後、「報道ステーション」に番組名が変更され、04年4月からキャスターを引き継いだのが古舘だった。

番組では、生前の久米さんが、番組を引き継いだ古舘について語る様子がVTRで流された。勇退後の「報ステ」はあまり見ていないという。「あまり見てないからあまりコメントできない」としつつ、「彼は苦労していると思いますよ」と推測。「もしかすると、（視聴を）無意識に避けてるかもしれません。大変さが分かっちゃう。手に取るように」と同情する言葉だった。

これを聞いた古舘は、「今の久米さんにおしゃべりを聞くと、かなり苦労していた時に久米さんが同じしゃべり手として立ち位置にいて、分かってくれていたんだなと思いますね」としみじみ語った。

一度、久米さんの乗る乗用車に、自分が運転する車が追突しそうになったことがあったという。「もの凄い怖い顔で、久米さんがビビーとクラクションを鳴らして怒っている」。慌てて路肩に車を停めて、謝りに行ったところ、久米は意外な反応を見せたという。

「“ごめんなさい。久米さん”と言ったら、にこっと笑って、“古舘君なの？だったら先言ってよ”とニコっと笑って、“気を付けてよ”と消えていった時の後ろ姿を、おじぎして見送った」という。当時、久米さんは「ニュースステーション」のキャスターを務めていたころだったそうで、「事故が起きなかった良さだけじゃなくて、久米さんがどれだけ『ニュースステーション』で命を削ってるのかなと思いました 」と振り返った。

久米さんが所属する「オフィス・トゥー・ワン」がこの日、公式サイトで「久米宏は、令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます」と報告。「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、本人も深く感謝しておりました」とつづった。TBS「ぴったし カン・カン」や「ザ・ベストテン」など、数々の番組で司会を務めた。フリー転身後は「報道ステーション」の前身となる「ニュースステーション」のキャスターを務めた。

通夜、告別式は故人の意向で、近親者のみで執り行われた。

麗子夫人は久米さんの最期の瞬間を明かした。「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように」。その上で「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います」と振り返った。