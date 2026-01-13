副業への融資金名目で金融会社から現金をだまし取ったとして、警視庁は１３日、鉄鋼建材専門商社「伊藤忠丸紅住商テクノスチール」（東京都千代田区）の元土木建材部長で、職業不詳桜井宏至（ひろし）容疑者（５７）（港区麻布十番）ら男２人を詐欺と有印私文書偽造・同行使容疑で逮捕した。

警視庁は２人が２０２１年以降、計１０億円を詐取したとみている。

他に逮捕されたのは、職業不詳の男（７３）（千葉市花見川区）。

捜査関係者によると、２人は共謀して２１年１２月〜２２年３月、テクノ社に在籍していた桜井容疑者が、副業として経営していた再生可能エネルギー関連会社の事業資金を得るため、偽造したテクノ社の委任状を都内の金融会社の社員に提出。テクノ社が連帯保証するとうそをつき、現金計約７億円を融資させてだまし取った疑い。

２人は知人同士で、男がテクノ社の取締役になりすまし、金融会社社員に偽の名刺を渡して信用させていたという。

桜井容疑者は融資金を返済しないまま、２３年春にテクノ社を退職。金融会社が詐欺容疑などで警視庁に刑事告訴していた。同庁は桜井容疑者が詐取金の一部を生活費などに充てていたとみて調べている。