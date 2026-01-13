普通のヒートテックの「2.25倍」！？【ユニクロ】冬のスタメンに任命！「超極暖ロンT」

寒さが厳しく、外に出るのも辛く感じる今の時期。少しでも暖かく過ごしたいなら、インナー選びを重視してみて。寒がりさんにおすすめしたいのが、【ユニクロ】の「ヒートテックインナー」。その中でも、普通のヒートテックの2.25倍の暖かさという「超極暖」シリーズが一押しです。冬の毎日コーデで手放せなくなりそうな機能性アイテムの魅力を着こなし術とともにお届け。

着まわし力◎ シンプルなクルーネックTシャツ

【ユニクロ】「超極暖ヒートテッククルーネックT」\2,990（税込）

今回ご紹介するのは、ミニマルなデザインのシンプルなクルーネックT。ユニクロ公式サイトによると「ウィメンズの『ヒートテック』の中で一番暖かく、通常の『ヒートテック』よりも約2.25倍暖かい」という魅力的な機能を備えたアイテムです。清潔感のあるオフホワイトのほか、グレー・ブラックというベーシックカラーを揃えています。1枚ではもちろん、ベストやパーカーとのレイヤードスタイルもおすすめ。

ジレとレイヤードして上品カジュアルに

シンプルなクルーネックのTシャツにジレを重ね着すれば、クラシカルな大人コーデに。今季のトレンドであるテーラードカラーやゴールド色のボタンが、上品な雰囲気を漂わせます。ゆったりとしたオーバーサイズのジレなら、さり気なく体型カバーも叶いそう。ボトムスには黒のパンツを合わせて、キリッと引き締めるのも上品見えのポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@cococloset128様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M