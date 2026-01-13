転職・就職支援サービスの株式会社学情は１３日、２０２７年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象に実施した、初任給や給与についてインターネットアンケートの結果を公開。就職において初任給をどの程度重視しているか尋ねたところ、「最優先ではないが重視している」と回答した学生が７３．８％で最多となった。また「給与の高さ」と「やりたい仕事」の優先度を問うと「やりたい仕事」優先派が６割近くを占めた。

【初任給「最優先ではないが重視」】

就職において初任給をどの程度重視しているかについて「最優先ではないが重視している」と回答した学生が７３．８％で最多。「最も重視している」は６．７％で、合わせると「重視する」学生は８０．５％と大多数を占めた。

同社は「『奨学金を早く返済したい』『モチベーションのもとになる』との声のほか、『お金も大事だけど、自分のやりがいが一番大事』『給料が良くても合わない会社では意味がない』といった声もありました」と学生の本音を紹介した。

【「給与の高さ」より「やりたい仕事」】

「給与の高さ」と「やりたい仕事」との優先度についても聞き、「給与は低いが、やりたい仕事」との回答が３１．５％で最多となった。「どちらかと言えば」２５．５％と合わせると、「やりたい仕事」優先派が５７．０％で多数派を形成。「給与は高いが、やりたくない仕事」は４．０％にとどまり、「どちらかと言えば」２１．５％と合わせても２５．５％だった。

同社は「『やりたくない仕事だと幸福度が下がる』『やりたくない仕事をして心身を壊したら本末転倒』『やりたくない仕事は給与がよくても長続きしなさそう』『興味があるほうが自分も成長していける』『よほど低い給料でなければ、やりたい仕事に就きたい』などの声が寄せられました」としている。