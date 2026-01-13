日本陸連は１３日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われているＵ２０オリンピック育成競技者研修合宿の一部を公開。男子１００メートルの日本高校記録保持者・清水空跳（そらと、石川・星稜高２年）が取材に応じ、冬季の取り組みや新年の抱負を語った。

昨年７月の全国高校総体で１０秒００（追い風１・７メートル）の日本高校記録をマークした注目株は、勢いを持って新年を迎えた。「９秒台はずっと思っている。そこはかなえたい」と高校ラストシーズンを力強く見据えた。

ジュニア世代の有力選手を対象とした日本陸連の「Ｕ２０オリンピック育成競技者研修合宿」。この日は多種目の動きを取り入れる「トランスファートレーニング」などが行われ、清水も競歩の動きなどに挑戦。同世代アスリートと共に汗を流し「違った動きですが、つながってくる部分はあると思う。良い刺激になります」と笑顔で話した。

昨年６月の日本選手権で準決勝に進み、同７月の全国高校総体は１０秒００（追い風１・７メートル）の日本高校記録をマーク。９月の東京世界陸上は男子４００メートルリレーのメンバーにも選出された。大活躍のシーズンだったが、今季はさらなる飛躍を見据えている。

新年の初詣では「けがなくシーズンを過ごせるようにっていうことと、９秒台を出したい」と願いを込めた。毎年必ず引いているおみくじは「大吉でした。願い事が叶うって書いてあったので、かなわせます」とはにかんだ。

昨シーズンの大活躍から冬季もけがなく順調に練習を積み、地力を高めている。現在取り組んでいる課題は「ピッチ（走法）になりすぎてしまう」こと。「意識付けが一番です。ストライドを伸ばすように意識付けをしています」と着実に練習を積んでいる。今季のターゲットは「アジア大会出場や、Ｕ２０世界選手権も勝ちに行きたい」。高校生ラストシーズンも短距離界を盛り上げる。

◇清水 空跳（しみず・そらと）２００９年２月８日、石川・金沢市生まれ。１６歳。小学４年生から陸上を始める。石川・長田中３年時に全日本中学校選手権２００メートル優勝。２４年に星稜高に進学し、同年７月にサニブラウン・ハキームの１００メートル高１歴代最高記録を更新する１０秒２６をマーク。今年７月の全国高校総体は１００メートルでＵ１８世界新記録の１０秒００（追い風１・７メートル）で優勝。２００メートルも制した。９月の東京世界陸上に４００メートルリレーのメンバーとして代表入り。出走はしなかった。１６４センチ、５６キロ。

◇清水の記録の変遷 石川・長田中時代の自己ベストは１０秒７５。星稜高に進み、１年時の７月にサニブラウン・ハキーム（東レ）の持っていた高１歴代最高記録を０秒１９更新する１０秒２６。同年の全国高校総体は２位に入った。２年時の６月は日本選手権の予選で１０秒１９をマークし準決勝進出も、決勝には０秒０１届かなかった。同７月の全国高校総体で１０秒００の日本高校記録を樹立した。