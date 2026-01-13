【 訃報 】久米宏さん 錦織一清さんが追悼 「優しい人でした 心よりご冥福をお祈りします」
今月1日、肺がんのため８１歳で死去した、元TBSアナウンサーの久米宏さん。
俳優・演出家で「少年隊」メンバーの錦織一清さんが、追悼のコメントを自身のＸに投稿しました。
錦織さんは「ニュースステーションに出していただいた事もありました。優しい人でした。」と、投稿。
そして「心よりご冥福をお祈りします。」と追悼しています。
【 久米宏さん プロフィール 】
生年月日：1944年7月14日
出身地：埼玉県
1967年、早稲田大学政経学部卒業し、TBSに入社。テレビでは「ぴったしカンカン」「ザ・ベストテン」、ラジオでは「久米宏の土曜ワイド ラジオＴＯＫＹＯ」などの番組を担当し、人気を博す。
1979年：ＴＢＳを退社。フリーに。
フリー転身後は、日本テレビで「おしゃれ」（1980年〜1987年）、「久米宏のTVスクランブル」（1982年〜1985年）を担当。
そして、１９８５年から、テレビ朝日で「ニュースステーション」のメインキャスターを２００４年までつとめるなど、テレビ史に残る活躍をしました。
