今月1日、肺がんのため８１歳で死去した、元TBSアナウンサーの久米宏さん。



【写真を見る】【 訃報 】久米宏さん 錦織一清さんが追悼 「優しい人でした 心よりご冥福をお祈りします」



俳優・演出家で「少年隊」メンバーの錦織一清さんが、追悼のコメントを自身のＸに投稿しました。







錦織さんは「ニュースステーションに出していただいた事もありました。優しい人でした。」と、投稿。



そして「心よりご冥福をお祈りします。」と追悼しています。







【 久米宏さん プロフィール 】

生年月日：1944年7月14日

出身地：埼玉県

1967年、早稲田大学政経学部卒業し、TBSに入社。テレビでは「ぴったしカンカン」「ザ・ベストテン」、ラジオでは「久米宏の土曜ワイド ラジオＴＯＫＹＯ」などの番組を担当し、人気を博す。

1979年：ＴＢＳを退社。フリーに。

フリー転身後は、日本テレビで「おしゃれ」（1980年〜1987年）、「久米宏のTVスクランブル」（1982年〜1985年）を担当。

そして、１９８５年から、テレビ朝日で「ニュースステーション」のメインキャスターを２００４年までつとめるなど、テレビ史に残る活躍をしました。





【担当：芸能情報ステーション】