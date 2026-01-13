古舘伊知郎「やっぱりかなわない」 “先輩”久米宏さん死去受け生放送で追悼
フリーアナウンサーの久米宏さんが1月1日、肺がんのため亡くなった。81歳。所属事務所が13日、公式サイトで発表した。同日放送のCBC・TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）に、”後輩”のフリーアナウンサーの古舘伊知郎（71）が電話で生出演し、追悼した。
【貴重ショット】20年ぶりに司会でタッグを組んだ久米宏さん＆小宮悦子
同番組の水曜レギュラーを務めている古舘だが、この日は別番組の収録のため電話で生出演。久米さんは、1985年10月から2004年3月まで18年以上にわたってテレビ朝日系『ニュースステーション』のメインキャスターを務め、古舘はそのあとを引き継ぎ、04年4月から16年3月まで12年間にわたり『報道ステーション』のメインキャスターを務めた。
この日の放送では、『報道ステーション』が始まってから5ヶ月あまりが経過した時、久米さんがラジオ番組で『報ステ』について語っていた時のコメント映像を放映。久米さんは「あまり見てないからコメントできない。僕は、彼は苦労していると思いますよ。大変だなと思いますね。もしかすると、無意識に避けている気がしますね。大変さがわかっちゃう。手に取るように。見ると、多少、自分の動悸が速くなっちゃう。僕、人にアドバイスする能力ないですから。1回確立した番組をやるのは大変だと思いますよ。土台はできているから、決まっちゃっているっていうのはつらいと思いますね」と、独特な思いを伝えていた。
これを受け、古舘は『ニュースステーション』から『報ステ』への引き継ぎについて向けられると「久米さんがやめると会見して終わって。具体的な引き継ぎは何もなかったですよね。あわただしく始まったっていうのが記憶として残っていますね」と回顧。「僕は意図的に久米さんを嫌いになりました。久米さんにかなわないんですよ。やっぱり。あのニュースショーを開拓者としてやられて、切れ味鋭く権力に立ち向かっていく。あらゆることを全身性をもって体現されてきた。どうしてもかなわないから、嫌いになるということでエネルギーでやってきました。先ほどの久米さんのコメントが上の句であるとすれば、今の僕のコメントが下の句です」と呼びかけていた。
