おばあちゃんが撫でてあげたら、ワンコは孫のように甘えん坊全開になって…？可愛くて愛おしい姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万2000回再生を突破しています。

【動画：おばあちゃんに撫でてもらう犬→まるで孫のようで…甘えん坊全開な『可愛すぎる光景』】

おばあちゃんがワンコを撫でたら…

TikTokアカウント「abaleo.6.17」に投稿されたのは、カニンヘンダックスフンドの「レオ」くんがおばあちゃんに撫でてもらった時の様子です。おばあちゃんが優しくお耳をナデナデすると、レオくんは「もっと撫でて」とばかりに上目遣いに。こんな風に可愛く甘えられたら、いくらでもナデナデしてあげたくなってしまいます。

孫のように甘える姿が可愛すぎる

そしておばあちゃんが頬や眉間も撫でてあげると、レオくんは「気持ちいい～」とうっとり…。なぜかずっとお手々をお口にくわえているところもあざと可愛くて、キュンとせずにはいられません！

普段のレオくんはとてもやんちゃとのことですが、どうやらおばあちゃんの前では甘えん坊全開になってしまうようです。まるで本当の孫のような姿が愛おしくて、おばあちゃんもメロメロになってしまったことでしょう。

この投稿には「手咥えてるの可愛いw」「上目遣いがキュートすぎる」「自分が可愛いの知ってる顔」「甘える子どもみたい」といったコメントが寄せられています。

変顔を披露してしまうことも！？

レオくんは撫でられると、気持ち良くて眠くなってしまうことも多いそうです。そして「眠いけど、まだ起きていたい…」と睡魔に抗った結果、白目をむいてしまうこともあるとか！そのお顔が面白すぎて、飼い主さんは声を出して笑ってしまったそう。可愛いお顔だけではなく、変顔まで魅力的なレオくんなのでした。

写真・動画提供：TikTokアカウント「abaleo.6.17」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。