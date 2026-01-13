庄司浩平、“姉”とバスケ観戦「かなりしっかりめに声を出して応援する姉を見て弟は…」 「ほっこり」「姉弟仲良しで幸せ」と反響
俳優の庄司浩平（26）と元AKB48で俳優の宮澤佐江（35）が10日、それぞれ自身のXを更新。2025年にドラマ『40までにしたい10のこと』で姉弟役として共演した2人は、共にバスケ観戦に出かけたことを写真を添えて報告した。
【写真】「その弟の後姿をパシャしたんですね」宮澤佐江が公開したバスケ会場での写真
庄司は「今年もいっぱい楽しむぞ、Bももっと観に行くぞ ちなみに直近は渋谷−北海道でした、ドラマ40までにでお姉さんしてた佐江姉さんとも観戦した！リアルでも良い姉ちゃんや」と報告。
宮澤は「かなりしっかりめに声を出して応援する姉を見て弟はどんな顔をしているのだろうか、と観戦中に恐る恐る横を見たら拳突き上げて拍手喝采してる弟が存在していたのである」と、ほほ笑ましい“姉弟”のひとときを伝え、会場での庄司とみられる後ろ姿の写真をアップした。
この投稿に双方のファンからは「声出してる姉と拳突き上げる弟...姉弟仲良しで幸せ」「熱い応援してる姉弟ほっこりです」「その弟の後姿をパシャしたんですね」「さすが姉弟笑笑 今度は由依姉も一緒に是非」「恐る恐る横を向く佐江さんも拳突き上げてる庄司くんも想像出来て可愛い」「そういう観戦仲間素晴らしすぎです」「慶司とマオ姉さんとの姉弟関係が続いているのも嬉しい」「お仕事忙しくても、なんでも全力で楽しむ姿勢尊敬します！」などの反響が寄せられている。
