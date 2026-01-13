TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

肺がんのため８１歳で死去した、フリーアナウンサーの久米宏さん。
「ニュースステーション」で共演した、渡辺真理さんが追悼のコメントを公表しました。
 

【写真を見る】【 訃報 】久米宏さん　渡辺真理さんが追悼　「実感がありません」「あまりに大きなご恩、尽きせぬ思い出があります」　「ニュースステーション」で共演



【　渡辺真理さん　コメント　】

実感がありません。
今週も、久米さんからの辛口なメールが届くような気がします。
あまりに大きなご恩、尽きせぬ思い出があります。
今は、最愛のご家族、大好きだったスタッフの皆さまと想いを分かち合いたいと願っています。
 



【　久米宏さん　プロフィール　】

生年月日：1944年7月14日
出身地：埼玉県

1967年、早稲田大学政経学部卒業し、TBSに入社。テレビでは「ぴったしカンカン」「ザ・ベストテン」、ラジオでは「久米宏の土曜ワイド　ラジオＴＯＫＹＯ」などの番組を担当し、人気を博す。
1979年：ＴＢＳを退社。フリーに。
フリー転身後は、日本テレビで「おしゃれ」（1980年〜1987年）、「久米宏のTVスクランブル」（1982年〜1985年）を担当。
そして、１９８５年から、テレビ朝日で「ニュースステーション」のメインキャスターを２００４年までつとめるなど、テレビ史に残る活躍をしました。
 



【担当：芸能情報ステーション】