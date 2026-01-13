見据える先は夢の“4冠”？…アーセナルMFメリーノがタイトル獲得へ意欲「すべての試合が重要」
アーセナルに所属するスペイン代表MFミケル・メリーノがタイトル獲得への決意を語った。12日、イギリス紙『ミラー』がコメントを伝えている。
2位マンチェスター・シティに「6」ポイント差をつけてプレミアリーグの首位を走っているアーセナル。また、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズでは唯一の6連勝を飾って決勝トーナメントへのストレートインを確実にしているほか、カラバオ・カップで準決勝、FAカップで4回戦へ進出しており、今シーズンは全公式戦を通じて未だ2敗しか喫していない。
2019年冬に就任したミケル・アルテタ監督のもと、ここまで獲得したタイトルはFAカップと2度のFAコミュニティシールドのみ。チームは着実に進化しているが、プレミアリーグでは3年連続で2位に甘んじるなどあと一歩のところでタイトルに手が届いていない。
今シーズンは参加しているすべてのコンペティションで勝ち残り、悲願のタイトル獲得への期待が膨らんでいる。ここまで公式戦29試合に出場し5ゴール3アシストをマークしているメリーノは「ハングリー精神は常に存在し、トレーニングのたびに感じることができる。そして、それはシーズン終了まで続くだろう」と前置きしつつ、シーズン後半戦への意気込みを次のように示した。
「今は次の試合に集中しているが、大きな目標は常に念頭に置いておく必要がある。すべての試合が重要であり、カラバオ・カップでもFAカップでも親善試合でもそれは同じだ。僕たちはこのクラブのエンブレム、そして自分たちのためにプレーしているんだ。このユニフォームを着るすべての試合でベストを尽くさなければならない。勝利し、良いパフォーマンスをしなければならないんだ」
「一番重要なのは僕たちがアーセナルであり、常に戦う順部ができていると示すことだ。そうすれば、あとは自然とうまくいくだろう。すべての試合に勝つことが最終目標であり、ベストを尽くすことに集中しなければならない。ベストを尽くせば、すべての試合で勝利に近づけると確信しているよ。持てる最高の能力を発揮することに集中したい」
アーセナルは現地時間14日にチェルシーとのカラバオ・カップ準決勝ファーストレグに臨む。
2位マンチェスター・シティに「6」ポイント差をつけてプレミアリーグの首位を走っているアーセナル。また、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズでは唯一の6連勝を飾って決勝トーナメントへのストレートインを確実にしているほか、カラバオ・カップで準決勝、FAカップで4回戦へ進出しており、今シーズンは全公式戦を通じて未だ2敗しか喫していない。
今シーズンは参加しているすべてのコンペティションで勝ち残り、悲願のタイトル獲得への期待が膨らんでいる。ここまで公式戦29試合に出場し5ゴール3アシストをマークしているメリーノは「ハングリー精神は常に存在し、トレーニングのたびに感じることができる。そして、それはシーズン終了まで続くだろう」と前置きしつつ、シーズン後半戦への意気込みを次のように示した。
「今は次の試合に集中しているが、大きな目標は常に念頭に置いておく必要がある。すべての試合が重要であり、カラバオ・カップでもFAカップでも親善試合でもそれは同じだ。僕たちはこのクラブのエンブレム、そして自分たちのためにプレーしているんだ。このユニフォームを着るすべての試合でベストを尽くさなければならない。勝利し、良いパフォーマンスをしなければならないんだ」
「一番重要なのは僕たちがアーセナルであり、常に戦う順部ができていると示すことだ。そうすれば、あとは自然とうまくいくだろう。すべての試合に勝つことが最終目標であり、ベストを尽くすことに集中しなければならない。ベストを尽くせば、すべての試合で勝利に近づけると確信しているよ。持てる最高の能力を発揮することに集中したい」
アーセナルは現地時間14日にチェルシーとのカラバオ・カップ準決勝ファーストレグに臨む。