再婚発表の“2児のシンママ”藤咲凪、男性との密着動画に反響相次ぐ「旦那さんかな？」「幸せそう」
【モデルプレス＝2026/01/13】次世代の4人組アーティストユニット・最終未来少女の元メンバーでタレントの藤咲凪が1月11日、自身のTikTokを更新。男性と密着する姿を公開した。
【写真】“AI画像疑惑”26歳シンママ「旦那さんかな？」と話題の密着写真
再婚を発表したばかりの藤咲は、「ニャ」とつづり、夫と思われる男性と密着する動画を公開。可愛らしい表情で背中に頬を寄せる姿を披露している。
この投稿は「幸せそう」「旦那さんかな？」「素敵な動画」「可愛すぎ」「信頼しあってるのわかる」などと反響を呼んでいる。
藤咲は、2017年“日本一可愛い女子高生”を決める「女子高生ミスコン2017-2018」で関東グランプリ、モデルプレス賞を受賞。その美貌から、藤咲がSNSに画像を投稿する度に「AI画像疑惑」が浮上するなどネット上で大きな話題を呼んだ。また、2023年6月には街頭インタビューに応じる様子が約5秒間放送されたことをきっかけにSNSで注目が集まり、同年8月にTBS系情報番組「サンデー・ジャポン」にて、2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表。アーティストユニット・最終未来少女のメンバーとしても活動していたことから、リアル“【推しの子】”と話題を集めた。2025年7月にはグループを卒業している。
2023年6月には「サンデー・ジャポン」で、2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表していた藤咲。2025年12月7日の放送で同年9月に再婚していたことを報告し、同日にXで純白のウエディングドレス姿を公開していた。（modelpress編集部）
◆“2児のシンママ”藤咲凪、TikTok動画が話題
◆藤咲凪、2025年12月に再婚発表
