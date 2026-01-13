BoAが手掛けたNCT WISH、ファンミがファンクラブ先行だけで全席完売！ファン投票で完成する公演

歌手BoAがプロデューサーを務めたことでも知られるボーイズグループNCT WISHのデビュー2周年記念ファンミーティングが、先行販売で全席完売を記録した。

来る2月21日、NCT WISHのファンミーティング「NCT WISH 2ND ANNIVERSARY FANMEETING ＜6人の王子が私にプロポーズしたら困ります＞」が、ソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で2公演開催される。

【写真】NCT WISH、プロデューサーBoAとの初々しい写真

デビュー2周年当日に開催されるファンミーティングであるだけに、開催のニュースとともに熱い反応を得ている。

特に、去る1月12日20時からNCT WISHの公式ファンクラブNCTzen WISHのメンバーシップ会員を対象に行われた先行販売だけで全席完売となり、NCT WISHの強大な人気を再び実感させた。

（写真＝SMエンターテインメント）

今回のファンミーティングは、NCT WISHがいつも変わらない応援と大きな愛を送ってくれたファンの願いを叶えるロマンスファンタジー小説をテーマにしている。

ファンが作家になってメンバーの衣装からステージ、コメントなど、ファンミーティングの構成を投票で完成する参加型公演として行われ、メンバーとファンがともに作っていくロマンチックな1日に期待が一層高まっている。

なお、NCT WISHは1月17〜18日、東京の国立代々木競技場 第一体育館でコンサート「NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH：Our WISH’」を開催する予定だ。