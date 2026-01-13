中村仁美アナウンサー（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/13】フリーアナウンサーの中村仁美が1月13日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題を集めている。

【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「食べ応えありそう」子どもに好評のおかず入れた弁当

◆中村仁美、評判の良かったビビンバ弁当披露


中村は「お弁当備忘録」「夕飯にだして評判の良かったビビンバ弁当」とつづり、手作りビビンバ弁当の写真を投稿。「ごま油をまぶした白米に朝、甘辛く炒めたお肉 前日に仕込んだ味玉 スーパーのナムルセットを、乗せただけ」と彩り豊かな弁当について説明している。

◆中村仁美の投稿に反響


この投稿には「美味しそう」「栄養バランスが良い」「簡単で真似できそう」「彩りが綺麗」「親近感わく」「食べ応えありそう」などの反響が寄せられている。

中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】