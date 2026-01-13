3児の母・中村仁美アナ、子どもに好評のおかず入れた弁当 調理過程紹介に「簡単で真似できそう」「彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】フリーアナウンサーの中村仁美が1月13日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題を集めている。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「食べ応えありそう」子どもに好評のおかず入れた弁当
中村は「お弁当備忘録」「夕飯にだして評判の良かったビビンバ弁当」とつづり、手作りビビンバ弁当の写真を投稿。「ごま油をまぶした白米に朝、甘辛く炒めたお肉 前日に仕込んだ味玉 スーパーのナムルセットを、乗せただけ」と彩り豊かな弁当について説明している。
この投稿には「美味しそう」「栄養バランスが良い」「簡単で真似できそう」「彩りが綺麗」「親近感わく」「食べ応えありそう」などの反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「食べ応えありそう」子どもに好評のおかず入れた弁当
◆中村仁美、評判の良かったビビンバ弁当披露
中村は「お弁当備忘録」「夕飯にだして評判の良かったビビンバ弁当」とつづり、手作りビビンバ弁当の写真を投稿。「ごま油をまぶした白米に朝、甘辛く炒めたお肉 前日に仕込んだ味玉 スーパーのナムルセットを、乗せただけ」と彩り豊かな弁当について説明している。
◆中村仁美の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「栄養バランスが良い」「簡単で真似できそう」「彩りが綺麗」「親近感わく」「食べ応えありそう」などの反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】