「ボイプラ2」発ALPHA DRIVE ONE、デビューと同時に音源チャート席巻！“超大型新人”に世界が注目

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人グループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、デビューと同時に世界的な注目を集めている。

ALPHA DRIVE ONE（ALD1）は、1月12日午後6時にデビューアルバム『EUPHORIA』をリリースし、正式に活動をスタートさせた。

【写真】ALPHA DRIVE ONE、各メンバーの個性と魅力解説

デビューアルバムであるにもかかわらず、『EUPHORIA』はタイトル曲を含む全曲がMelon「TOP100」にランクイン。デビューと同時に圧倒的な音源パワーを印象づけた。

タイトル曲『FREAK ALARM』は公開直後から国内外の主要音源チャートの上位に名を連ね、強烈な存在感を放っている。Melon「TOP100」に31位で初登場したほか、Melon「HOT100」（100日／30日）、Melon最新リリースチャート（1週）で1位を記録。さらに、Melon最新リリースチャート（4週）で2位、Bugsリアルタイムチャートで1位を記録するなど、デビュータイトル曲としての底力を証明した。

（写真提供＝OSEN）ALPHA DRIVE ONE

また、『EUPHORIA』はリリースから14時間20分で100万ストリーミングを突破し、Melonの殿堂「ミリオンズアルバム」を達成した。これは、リリースから24時間以内に100万ストリーミングを記録した作品に与えられる称号で、ALPHA DRIVE ONEの高い話題性と人気を証明した。

韓国以外での反応も爆発的だ。タイトル曲『FREAK ALARM』は、日本のLINE MUSIC「ソング Top 100（リアルタイム）」で2位、楽天ミュージック「リアルタイムランキング」1位、日本iTunes「K-POPトップソング」で1位を記録。さらに、中国最大の音楽プラットフォームQQミュージックのデジタルアルバム販売チャートで2位にランクインした。加えて、『EUPHORIA』はワールドワイドiTunesアルバムチャートで7位を記録し、日本、シンガポール、タイ、マレーシア、台湾、ロシアなど世界18地域でTOP5以内にランクイン。“超大型新人”の誕生を世界に印象づけた。

1月12日、グループ公式YouTubeチャンネルに公開された『FREAK ALARM』のMVは、公開17時間で950万回再生を突破。ALPHA DRIVE ONEの象徴的な世界観を表現した演出と、メンバーのエネルギッシュなパフォーマンスが相まって、グローバルファンから熱い反響を集めている。

デビューアルバム『EUPHORIA』は、夢に向かって歩んできた8人のメンバーが、一つのチームとして完成する“歓喜の瞬間”を描いた作品。長い準備期間を経て迎えた“始まり”の感情と、胸いっぱいに広がる高揚感（EUPHORIA）を、彼らならではのエネルギーとストーリーで表現している。タイトル曲『FREAK ALARM』は、ついに一つとなって目覚めたALPHA DRIVE ONEの存在を“最初のアラーム”に例えて表現し、熱い支持を得ている。

なお、ALPHA DRIVE ONEは今後、音楽番組への出演を皮切りに、さまざまな活動を通じてグローバルK-POPファンとの交流を広げていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）