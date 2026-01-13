【「CARNEL 1/43 スズキ エブリイ」3種】 発売日：2月～3月 予定 予約開始日：1月13日 価格：各8,800円

ヒコセブンは、オリジナルブランド「CARNEL」からダイキャスト製1/43スケール「スズキ エブリイ（DA17V）2015 郵便集配車」と「スズキ エブリイ（DA17V）2015 郵便集配車」と、「スズキ エブリイ PA（DA17V）2021」の「White」および「Silky Silver Metallic」の計3種を発売する。価格は各8,800円。本日1月13日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型店にて予約受付を開始した。発売日は2月から3月の予定。

郵便集配や荷物の配達で目にすることが多い「スズキ エブリイ」が、1/43スケール限定ミニカーになって登場。今回は、「郵便集配車」と、「PA（DA17V）2021」モデルの「White」、「Silky Silver Metallic」がラインナップされており、それぞれにクリアケースと台座が付属する。

「CARNEL 1/43 スズキ エブリイ（DA17V）」3種

発売日：2月～3月 予定

予約開始日：1月13日

価格：各8,800円

スズキ エブリイ（DA17V）2015 郵便集配車

限定数：500台

商品番号：CN431506

JAN：4580198723937

郵便の集配車として全国で運用されている「スズキ エブリイ」は、市販車には設定が無い赤いボディで、リアシートが無く、運転席より後ろはすべて荷室になっており、荷物が崩れてこないように運転席の後ろには格子が設置されている。

□「1/43 スズキ エブリイ（DA17V）2015 郵便集配車」のページ

スズキ エブリイ PA（DA17V）2021 White / Silky Silver Metallic

【White】

限定数：300台

商品番号：CN432101

JAN：4580198723975

【Silky Silver Metallic】

限定数：300台

商品番号：CN432102

JAN：4580198723982

軽バンで人気を誇る「スズキ エブリイ」は、一般ユースよりも商用で使用されている方が多く、荷物の配達や資材車、職人の方々の仕事車など様々な用途で運用されている。

【White】【Silky Silver Metallic】

□「1/43 スズキ エブリイ PA（DA17V）2021 White」のページ

□「1/43 スズキ エブリイ PA（DA17V）2021 Silky Silver Metallic」のページ

【製品概要】

サイズ：1/43スケール

ボディ素材：ダイキャスト（亜鉛合金） 塗装済み完成品

パッケージ：150×70×68mm（幅×奥行×高さ）※透明ケース付

対象年齢：14才以上

仕様：ディスプレイ用モデル（可動無し）

(C)HIKOSEVEN Co.,Ltd.

※スズキ株式会社許諾済

※日本郵便株式会社許諾済

※商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合がございます。