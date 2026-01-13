

14日にオープンする「e＆」

2025年8月に高松市の瓦町フラッグ地下に完成した「Fantudio Takamatsu」は、新たに開業を目指す料理人をサポートしようと業務用厨房機器メーカーのタニコーが運営しています。

「Fantudio Takamatsu」内のシェアレストラン「厨BUONO」にピザやフォカッチャを楽しむカフェ「e＆（イート）」が1月14日～4月13日の期間限定でオープンします。営業時間は午前11時～午後7時、土日祝日は休みです。

「e＆（イート）」という店名には「eat＆music」「eat＆book」など「誰かの好きなところに寄り添いたい」という思いが込められています。

看板メニューのピザには、タマネギとマッシュルームの水分だけで仕上げた自家製のソースを使用。焼き上げた後に生のマッシュルームを薄くスライスして重ねることで、火を入れた旨味と生の香りが楽しめる1枚に仕上げます。

ピザ生地とフォカッチャは、低温でじっくりと発酵させ、小麦粉に対して水分を多く加えたパン生地で、外は軽く、中はもっちりした食感を実現しました。