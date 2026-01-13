◇NFL ワイルドカードプレーオフ テキサンズ 30―6 スティーラーズ（2026年1月12日 ペンシルベニア州ピッツバーグ）

ワイルドカードプレーオフの残り1試合が行われ、AFC第5シードのテキサンズ（南地区2位）が敵地で第4シードのスティーラーズ（北地区優勝）に30―6で快勝した。2002年にNFLに参入したテキサンズが敵地でのプレーオフ（PO）で勝ったのは初めて。ディビジョナルプレーオフでは第2シードのペイトリオッツ（東地区優勝）と対戦する。

地元スティーラーズが第1QにFGで3点を先行。テキサンズは第2Q残り8分28秒、QBストラウドがWRカークに6ヤードのTDパスを通して7―3と逆転した。スティーラーズもFGを返し、7―6の1点差で前半を折り返した。

リーグ1位を誇るテキサンズのディフェンスが本領を発揮したのは第4Qだ。FGで10―6として迎えた残り11分23秒、敵陣で相手QBロジャースをDEアンダーソンがサック。ファンブルを誘い、リカバーしたDTランキンスが33ヤードのリターンTDを決めた。さらにRBマークスのTDランで突き放すと、残り2分39秒にはSブロックの50ヤードインターセプトリターンTDでダメ押しした。

【ディビジョナルプレーオフ日程】

▽AFC

17日（日本時間18日午前6時30分） ブロンコス（第1シード）vsビルズ（第6シード）

18日（同19日午前5時） ペイトリオッツ（第2シード）vsテキサンズ（第5シード）

▽NFC

17日（日本時間18日午前10時） シーホークス（第1シード）vs49ers（第6シード）

18日（同19日午前8時30分） ベアーズ（第2シード）vsラムズ（第5シード）