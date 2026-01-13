細長く柔らかい体と短い足が愛らしいフェレット。好奇心旺盛で遊び好き、とても賢く人懐こいことから、近年人気を集めています。今、Xでは、そんなフェレットのかわいらしい行動が話題になっています。



【写真】ついてきてと誘う小さな案内人に胸きゅん

「『ついてきて！』と言ってくるので、あとをついて行ったら……」



そんなコメントに添えられた1枚の写真には、飼い主さんを見上げる「ウユ」ちゃん（2歳・女の子）の姿が写っています。



飼い主さんがそのあとをついていくと、ウユちゃんは扉の前で立ち止まり、再び飼い主さんをチラ見。「ここ、開けて」と催促しました。



実は、この扉の向こうは飼い主さんの寝室。どうやらウユちゃんは「私のお部屋」だと思っているようです。つぶらな瞳で見つめられると、思わず寝室を譲ってしまいそう……！ 上手に飼い主さんを誘導する姿が4.2万件超の“いいね”を集めています。飼い主のXユーザー・ウユちゃんさん（@uyu0527）にお話を伺いました。



“天才的コミュ力”に驚き… フェレットの底知れぬ魅力

ーー撮影時の状況について教えてください。



「新居に引っ越してきて、もうすぐ3カ月になります。今回のような仕草が増えてきたのは、12月に入ってからでしょうか。休みの日、日中は暖房の入ったリビングにいるため、寝室の扉を閉め切っています。ウユちゃんは静かで暗い寝室で寝るのが大好き。そのため、飼い主を誘導して『ここ開けて〜』と訴えてくるんです。フェレットは鳴き声を発さないので、足元で見上げてきたり、振り返ったりして、『ついてきて』とアピールしてきます」



ーーこの光景を目にした感想は？



「このときは、トイレ前で待ち伏せされていました。出ると、ウユちゃんが足元にやって来て見上げながら、『こっちに来て！』とチラチラ振り返って誘導してくるので、ついて行くと寝室前でした。扉の前に立ったまま、じーっと見上げてくるので『開けてほしいんだな』と……。仕草と視線で伝えてくるところがとてもかわいらしくて、思わず写真に撮ってしまいました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「寝室は暖房がきいていないので、残念ながらウユちゃんは抱っこされて、リビングに連れ戻されました」



ーーウユちゃんを迎えられたきっかけは？



「どうぶつをお迎えしたいと思い、いろいろ調べていたとき、偶然YouTubeでフェレットの動画を見たんです。1日の大半を寝て過ごし、鳴くことが少なく、決まったところでトイレをすることにくわえて、とても人懐っこいことを知りました。そうしてご縁を探すことに。私はどの子をお迎えしようか迷っていたのですが、同居しているパートナーがウユちゃんを見つけて一目惚れし、お迎えしました」



ーーフェレットの魅力をぜひ教えてください。



「それぞれ個性はあると思いますが、しいて言うなら、犬のような人懐こさと、猫のような自由気ままさをあわせ持っているところでしょうか。程よい距離感を保ちながら一緒に過ごせるのが魅力です。“ひとりっ子”だと甘えん坊になるように感じます。また、思っていたよりもずっと感情豊かで、気持ちがわかりやすいところも魅力のひとつですね。一方で、病気になりやすく、短命な子も少なくないので、その点を理解したうえでお迎えしたほうがいいとも思います」



ーーウユちゃんは、どのような性格ですか。



「ひと言でいうと、メンヘラです（笑）。お留守番が長引いたり、他のフェレットと触れ合ったりすると、自分のお腹を噛んで、すねてしまいます。ちょうど1年前、パートナーが2匹目を迎えようと検討した時期がありました。ウユちゃんをケージに入れてフェレットを一緒に見に行ったとき、パートナーが他の子を抱っこしたり、褒めたりしているのを見たウユちゃんは、帰宅後、パートナーと目を合わせなくなり、ご飯も食べなくなったんです。



さらにケージにこもり、お腹にアザが残るほど噛んだ痕ができてしまいました。パートナーが何度も謝りながら『ウユちゃんが一番だよ』と伝えると、機嫌を直してご飯を食べてくれたんです。そのことがあってから、我が家では『2匹目はお迎えしない。ウユちゃん一筋でいる』と誓いを立てました」



投稿のリプライ欄には、



「かわいすぎる」

「わ、上品でおとなしい！」

「つぶらな瞳にやられちゃいますね」

「一生懸命見上げてるのがかわいすぎます」



……など、ウユちゃんの健気なアピールに心を射抜かれる声が相次いでいます。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）