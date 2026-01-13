往年のレーシングマシンを彷彿とさせる新色採用

ヤマハは、スポーツヘリテージモデル「XSR900 GP」に新色を設定し、2月27日に発売します。

“クロスプレーン・コンセプト”に基づく排気量888ccの水冷4ストロークDOHC直列3気筒エンジンを搭載する同モデルは、“The Embodiment of Yamaha Racing History （ヤマハレースヒストリーの体現者）”をコンセプトに「XSR900」をベースとして開発された車両です。

【画像】超カッコイ！ これがヤマハ「XSR900GP」です！ 画像で見る（16枚）

ワインディングロードを心地よく駆け抜けることができる性能と、スポーティなハンドリングが特徴で、往年のレーサーレプリカ経験者から若いユーザーまで、幅広い層に支持されています。

CFアルミダイキャストフレームにエンジンを搭載し、1980年代のGPファクトリーマシン「YZR500」を彷彿とさるスタイリングに仕上げられています。

ロードレース世界最高峰でのヤマハの足跡とスピリッツを表現したXSR900GPに追加されるカラーは、「USインターカラー」と呼ばれる鮮やかな“イエロー”です。

このカラー＆グラフィックは、1970年代から80年代にかけてアメリカのレースシーンで活躍した車両や、1978年から80年のWGP500マシンに採用されたデザインを再現したもので、ヤマハ発動機創立以来モータースポーツに挑戦し続けるヤマハスピリッツの象徴として広く支持されているカラーリングです。

特徴として、メインフレームやリアアーム、フロントサスペンションのアウター、ブレーキ＆クラッチレバー、ステップを専用のブラックで塗装しています。さらに、ゴールドのホイールとイエローのリアサスペンションスプリングを採用し、XSR900 GPの世界観を色濃く反映しています。なお、継続販売の“ホワイト”と合わせて2色での展開となります。

XSR900GP（イエロー）の価格（消費税込）は146万3000円となっています。