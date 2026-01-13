Image: Photographer: Bridget Bennett/Bloomberg via Getty Images

近づいてはいます…。

まるで人間のようなヒューマノイドのロボットに、仕事や家事をまかせてしまう未来は、まだ遠い夢の世界なのでしょうか？ 最新テクノロジーが集結するCESの会場で、ロボットの現在地を探ってみました。

AIで自律型ロボットの課題

これはロボットでなく人間？ そんなふうに驚かせてくれるTesla（テスラ）のOptimus（オプティマス）にも、その裏では人間が遠隔操作している疑惑がつきまといます。AIによる判断や思考のみで動く自律型のロボットだと、どれくらい仕事をこなせるものなのでしょう？

LG ElectronicsのBrandt Varner氏が、CES 2026の会場で披露したのは、完全自動をアピールする「CLOiD」です。タオルを渡され、これを洗濯してとの指示を理解したCLOiDは、自ら洗濯機のもとへ行き、タオルをドラムへと放りこむデモンストレーションに成功。ただし、これが最先端技術なのかと疑ってしまうくらいスローな動きです。

どうやらCLOiDは、できあがった洗濯物を取り出してたたんだり、冷蔵庫から牛乳を取り出したり、ソファーの上からカギを拾い上げて手渡してくれたり、多彩なタスクを自在にこなせるみたい。そういう意味では、特定のプログラミングされたタスクのみ進めるロボットより、万能型で実用性が高いでしょう。ただし、とにかくスローペースなのが気になります。

同じ作業を、人間が遠隔操作で進めれば、もっとスムーズに動き、素早いタスク完了がデフォルトとなるのでしょう。しかしながら、LG Electronicsは、CLOiDの強みが、自ら知覚したビジュアルやオーディオを解析するVision Language Model（VLM）と、自ら指示を聞き分けて行動へ移すVision Language Action（VLA）にあるとアピール。まったく人の操作を必要とせず、こうして自律的にタスクをこなしてくれるのはスゴいものの、このスロースピードが限界でもあるようですね。

ヒューマノイドにこだわらない

二足歩行型で人間のようなロボット。それは理想であるものの、ヒューマノイドの形にこだわってしまうと、かえってロボットの性能が落ちるなんて認識もあったりするみたいです。CLOiDは、車輪で動くスタイルで安定性を確保していたりします。

卓球を上手にこなすSharpaの「North」が、CES 2026に登場。こちらも上半身のみ人間のようなデザインで、腕や手先を自律的に動かしています。二足歩行型に仕上げることに固執せず、とにかく手の反応速度を上げるトレーニングモデルから、よりスムーズな動きが実現しているんだとか。

もっと大胆にヒューマノイドから離れ、いわゆるロボット掃除機のようなデザインでしかない「Saros Rover」は、Roborockがデモンストレーションを披露。AIによる完全自動判断で階段の形状を見極め、なんとかアームを伸ばしては階段を上っていきます。自律的に段差を乗り越えて進む姿はキュートでもあり、二足歩行にこだわらないことで、実用化への近道となりそう。

CES 2026で見かけたロボットたちは、どれもすぐ人間の代わりに仕事や家事をこなせるレベルではありません。ぎこちなくスローな動きは否めないでしょう。しかしながら、AIで自ら思考しては判断を下すロボットとして、着実に進化していることは大きな一歩。これからどこまで人間に近づけるのか、楽しみな展開でもありますよね！

