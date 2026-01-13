ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡¢¸ÅÊ¯¤ÎÄ®¤Ç1Ëü±ß¥³¡¼¥Ò¡¼´®Ç½¡¡ìÔÂô¥°¥ë¥á¤Ë´¶Æ°¡¡ÌîÀÇúÃÆ¤È³¹¥Ö¥é
¡¡1·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤Î¤Ê¤ó¤·¤è¤¦¤È¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡¢TNC¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÌîÀÇúÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡¢16Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÊ¡²¬¸©·ËÀîÄ®¤ò½ä¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë²¦ÄÍ¸ÅÊ¯¸ø±à¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥É¥í¡¼¥ó»£±Æ¤Ë¤Ê¤¼¤«4¿Í¤ÏÂç¶½Ê³¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1Ëü±ß¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤ë¤È¤¤¤¦µÊÃãÅ¹¤Ø¡ª¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥È¡¼¥¯¡õÃÏ¸µ¥Þ¥À¥à·³ÃÄ¤Ë¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¥¿¥¸¥¿¥¸¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤âÍ·¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ë¥¿¤òÂÎ¸³¡£¥¯¥»¤¬¶¯¤¤ÆÉ¤ß»¥¤Ë°ìÆ±¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÇòÇ®¤Î¥«¥ë¥¿¥Ð¥È¥ë¤ËÈ¯Å¸¡ª¡¡¤½¤³¤ÇÂçµÈ¤Î°Õ³°¤Ê¼åÅÀ¤¬È¯³Ð¡ª¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÍÎ¿©Å¹¤Ç¥ì¥â¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤òÃíÊ¸¡ª¡¡ÃÏ¸µ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤ò»È¤Ã¤¿ìÔÂô¥°¥ë¥á¤Ë°ìÆ±´¶·ã¡ª
¡¡ÊüÁ÷¤Ï¸á¸å7»þ¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¤Ï¡¢TVer¤äFOD¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£