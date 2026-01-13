ＩＭＰ．の椿泰我が出演するＲＣＣテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「ＩＭＰ．椿泰我の広島パンパカパーン」の第５６回が放送され、広島市安佐北区にある種類豊富なパンを販売する人気店を訪れた。

椿は視聴者から送られた「夫がたまに仕事で店の前を通るのでお土産に買ってきてくれます。どれもみんな美味しくて楽しみです」というメッセージもとに「ブーランジェリー・リシェット」を訪問をすることに。

広々としたイートインスペースが併設された店では約１００種類のパンを販売。仕込みは午前３時から行っているといい、椿は「毎日それだけの種類やっていたらそうですよね、大変だぁ…」と驚きの表情を見せた。

今回椿は“ご褒美”の自家製キャラメルが入ったこだわりの「キャラメル塩パン」をゲットすべく、企業秘密の焼き方で作られた「バケット」、オリジナル商品「つぶし塩あんパン」、お客様の要望でレーズンが増量された「レーズン食パン」の中からリシェットの人気Ｎｏ．１パン予想に挑戦。「パンパカトング」を手に人気Ｎｏ．１は「つぶし塩あんパン」と予想し「食べたときのインパクト、バターが染みたカリカリのパンとあんの相性も良かったですし、何より僕的にはレパートリーの多さも人気からきた種類の多さなんじゃないかなということでこちらのつぶし塩あんパンにさせていただきました」と１位だと思った理由を明かした。

結果は第３位「バケット」、第２位「レーズン食パン」、第１位は…「つぶし塩あんパン」で見事に予想的中！椿は「ハンパカパーン！ありがとうございます！」と拍手し喜んだ。

ご褒美として「キャラメル塩パン」を試食し、「おいしい！キャラメルと塩味のバランスが、キャラメルがずっしり入っているんじゃなくて良い塩梅で入っていますよね」「キャラメルはつぶさないんですか？」と何気なく聞くと、リシェットの店長から「そうですね、ちょっと今度つぶして新メニュー開発やってみようと思います。これは人気商品ができた瞬間かもしれません！」と声が上がり、椿は「僕もしかしてメニュー開発！？」と驚いた表情を見せた。

最後に「これからもお客様の要望に答えて色々なパンが増えていくと思いますし、どこまで色々なパンをつぶしていくのかも楽しみにしていますのでこれからもパンパカパーンのコーナーぜひチェックのほどよろしくお願いいたします」と述べ、通算成績は２８勝２８敗となった。