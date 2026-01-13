『The Covers』新年SPラブソング特集に中島美嘉、森崎ウィンら登場 亀梨和也、ジェジュン、京本大我らの“愛のうた”カバー映像も
NHKの音楽番組『The Covers』が、新年のスペシャル番組『The Covers ラブソング・ナイト 2026』を1月15日午後10時よりNHK総合にて放送することが決定した。
【写真】美しい…！白いドレスで番組に登場した中島美嘉 そのほかの出演者の写真も
番組では、新年を彩る華やかな「名曲ラブソング大全」として、番組12年の中で数多くのアーティストに歌い継がれてきた松任谷由実、竹内まりや、玉置浩二を中心に、音楽史に刻まれるシンガー・ソングライターが手がけた珠玉のラブソングをたっぷりと届ける。MCはリリー・フランキー、上白石萌歌。語りは、堂本光一が務める。
ゲストは、今年デビュー25周年を迎え、数々のラブソングを歌ってきた中島美嘉。温もり豊かな歌声で、多くの名曲を歌い紡いできたハナレグミ（永積 崇）、映画やミュージカル・舞台でも広く活躍し、さまざまな愛の形を表現してきた森崎ウィン。そして、松任谷由実や竹内まりや作品に造詣が深い星屑スキャットが、日本の音楽史に刻まれるラブソングを、ディープに歌い語る。
また、放送を目前に控え、番組12年の秘蔵映像からお届けする「ラブソング・カバーセレクション」のラインナップも発表された。世代、ジャンルを超えた多彩なアーティストによる“愛のうた”のカバーが届けられる。
『竹内まりや ラブソング・セレクション』では、郷ひろみの「駅」、亀梨和也の「カムフラージュ」を放送。『松任谷由実 ラブソング・セレクション』では、薬師丸ひろ子「守ってあげたい」、京本大我「Hello, my friend」、JUJU「リフレインが叫んでる」をオンエア。『玉置浩二 メロディー・カバーセレクション』には、鈴木雅之、ジェジュン、中島美嘉が登場する。
そのほか、ゲストの中島美嘉、ハナレグミ、星屑スキャット、森崎ウィンによるラブソングカバーも届けられる。
2026年も『The Covers』は、名曲に深いリスペクトを込めて歌い継いでいく。新年にふさわしい華やかな音楽の夜を届ける。
■放送予定
1月15日（木） 後10：00〜後10：45
再放送： 1月20日（火） 前0：35〜前1：20
【曲目】
森崎ウィン 「プラスティック・ラブ」 （竹内まりや）
星屑スキャット 「真珠のピアス」 （松任谷由実）
ハナレグミ 「嘲笑」 （ビートたけし）
【カバーズ・セレクション】
『竹内まりや ラブソング・セレクション』／郷ひろみ 「駅」／亀梨和也 「カムフラージュ」
『松任谷由実 ラブソング・セレクション』／薬師丸ひろ子 「守ってあげたい」／京本大我 「Hello, my friend」／JUJU 「リフレインが叫んでる」
『玉置浩二 メロディー・カバーセレクション」』鈴木雅之／ジェジュン／中島美嘉
