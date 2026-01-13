元外務大臣の田中真紀子氏が１３日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」で、早大の同窓生で同じ演劇サークルだった久米宏さんを追悼した。

真紀子氏は「去年の暮れに対談をやらないかという相手が久米さんだった」といい「その時に電話をかけたときは、あまり話ができなかった。４カ月ぐらい前からほとんど喋れないし、飲めないし、病院を３つぐらい回って、後半はすごく大変だったと奥さまが言っていた」と状況を伝えた。

学生時代からの友人で「昔と何も変わってない」といい「彼がラジオのアナウンサーで始まったとき、高速道路を運転していて、カーラジオをつけたら、聞いたことがある、同じような調子で早口でしゃべっていて、久米くんじゃない？と思って、帰って電話をかけたら、俺だよ、気が付いた？ってゲラゲラ笑って」と思い出を振り返った。

「１０代の頃からの友達ですから、お互いにプロになって名前を知られるからって、それは関係ない。学生の時と同じ『真紀子』『久米ちん』『おう！』って、大学の延長線」と懐かしがった。

今、久米さんに聞きたいことは？と聞かれると「今の高市政権、トランプ政治、どう思う？って聞きたい。『酷いんじゃないの？』って絶対答えると思う」と笑っていた。