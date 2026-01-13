幻の高級チーズ『ブッラータ』がとある食材で簡単再現できる⁉試したい生ハムメロン

とろりとクリーミーなチーズがあふれ出す「ブッラータ」。生クリームとモッツァレラチーズの濃厚な組み合わせが人気ですよね。最近は大きなスーパーや輸入食品店で購入できるようになりましたが、まだまだお高い印象。そんなブッラータが、モッツァレラチーズ＋ある食材でお手軽に再現できちゃうんです！

その食材とは？

生クリームの代わりに使うのは、なんと「コーヒーフレッシュ」！定番の生ハムメロンにチーズとコーヒーフレッシュをプラスするだけで、さらに高級なおつまみに変身しちゃいますよ♪





『フレッシュ生ハムメロン』のレシピ

材料（2人分）

カットメロン……4切れ

生ハム……4枚

モッツァレラチーズ……1/2個（約50g）

あればディル（ちぎる）……適量

オリーブオイル ……適量

コーヒーフレッシュ ……1個

下準備

モッツァレラチーズは4等分にちぎる。

作り方

皿にメロンを盛り、その上に生ハム、モッツァレラチーズをのせる。あればディルをトッピングし、オリーブオイル、コーヒーフレッシュを回しかける。

作り方はとってもシンプルなのに、これどうやって作ったの？と盛り上がること間違いなし！ ブッラータがあればもちろんそれでもいいけれど、なかなか手に入らない…というときにぜひ試してみてくださいね。



（『切ってあえるだけなのにまるでお店 keiの10分イタリアン』より）

教えてくれたのは…kei（ケイ）さん

料理家・インスタグラマー。10分でできるイタリアンレシピをInstagramで発信。不器用でも短時間で簡単に作れる料理を、すぐにまねできる美しい盛りつけで投稿。アカウント開設から３年でフォロワー数13万を超える。本業は介護士。（Instagram @kei______817）