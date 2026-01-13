【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円



先週のまとめ

先週のスイスフラン円は、週初から週半ばにかけて調整含みの展開となり、1月9日には一時196.10円台まで下落して週安値を付けた。欧州の景気不透明感や米長期金利の動向に伴うフラン売りが先行したが、週末にかけては状況が一変した。米雇用統計後のドル安・円安の流れがクロス円全体を押し上げ、リスク選好の動きとともに197.30円近辺まで急速に値を戻して越週した。



テクニカル分析

- **レジスタンス**:198.80～199.00円

- **サポート**: 196.10～196.30円

RSI (14): 週半ばの調整局面で低下したものの、週末の急反発により強気圏へ復帰。現在は50%を明確に上回っており、上昇トレンドへの回帰を示唆している。

MACD: マイナス圏から脱却し、直近の30分足ではゴールデンクロスを維持したまま上昇。ヒストグラムもプラス圏で推移しており、底打ちから反発への転換が鮮明となっている。



昨年末からの高値圏に対する調整が1月9日に完了し、反発の勢いを強める「底打ち確認」の1週間となった。



今週のポイント

今週のスイスフラン円は、先週末の勢いを引き継ぎ、非常に強い上昇トレンドを見せている。週明け1月12日から197.50円の節目を軽々と突破し、上昇が加速。13日の最新データでは、198.60円台まで上値を伸ばしている。



テクニカル的には、短期間で約2.5円もの円安・フラン高が進んでおり、昨年11月以来の高値圏をうかがう展開である。次なるターゲットは節目の199.00円、そして未知の領域である200円の大台を視野に入れた上昇サイクルに入ったと判断する。短期的には急ピッチな上昇に対する警戒感から198.00円付近への押し目形成の可能性もあるが、市場の押し目買い意欲は極めて強いと考えられる。



今週の主な予定と結果



スイス 特になし

