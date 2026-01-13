東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

経常収支（11月）08:50

結果 36741億円

予想 36183億円 前回 28335億円



※要人発言やニュース

【日本】

高市首相が衆院解散の意向伝達（共同）



片山財務相

一方的な円安を憂慮しているとベッセント米財務長官に伝えた



尾崎官房副長官

一方向で急激な動きが見られ憂慮、行き過ぎた動きに対して適切対応



【その他】

トランプ米大統領「イランはレッドラインを越え始めている」

必要と判断した場合イランへの致命的な武力行使も躊躇しない

イランと取引を行っている国の製品に25%関税課す、即時発効

※イランの主要貿易相手国にはインド、トルコ、中国が含まれる



【米国】

ウィリアムズNY連銀総裁

労働市場は冷え込み、インフレは目標に向けて緩和傾向にある

金利は現在「適切な水準」にある、追加利下げ急ぐ必要はないだろう

