東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【日本】
経常収支（11月）08:50
結果　36741億円
予想　36183億円　前回　28335億円

※要人発言やニュース
【日本】
高市首相が衆院解散の意向伝達（共同）

片山財務相　
一方的な円安を憂慮しているとベッセント米財務長官に伝えた

尾崎官房副長官　
一方向で急激な動きが見られ憂慮、行き過ぎた動きに対して適切対応

【その他】
トランプ米大統領「イランはレッドラインを越え始めている」
必要と判断した場合イランへの致命的な武力行使も躊躇しない
イランと取引を行っている国の製品に25%関税課す、即時発効
※イランの主要貿易相手国にはインド、トルコ、中国が含まれる

【米国】
ウィリアムズNY連銀総裁
労働市場は冷え込み、インフレは目標に向けて緩和傾向にある
金利は現在「適切な水準」にある、追加利下げ急ぐ必要はないだろう