ÊÆ¡¦ICE½Æ·â»ö·ï ¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ê¤É¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ÄóÁÊ
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ÇICE¡á°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¤Ë½÷À¤¬·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ê¤É¤¬ICEÇÉ¸¯¤ÎÄä»ß¤òµá¤á¤Æ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤òÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥ß¥Í¥½¥¿½£¤È¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ê¤É½£Æâ¤Î2¤Ä¤Î»Ô¤Ï12Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤êÁÜºº¤Ï¡¢½£¤ÎÆÈÎ©À¤òµ¬Äê¤·¤¿¹ç½°¹ñ·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÁÜºº´±¤é¤ÎÇÉ¸¯¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥½¥Þ¥ê¥¢·Ï°ÜÌ±¤Ë¤è¤ëÏ¢Ë®Êä½õ¶â¤ÎÉÔÀµ¼õµë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µîÇ¯12·î¤«¤é2000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëICE¿¦°÷¤ò¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤ËÇÉ¸¯¤·¤ÆÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÅ¦È¯ºîÀï¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ICE¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤Î½÷À½Æ·â»ö·ï¤Ï¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤µ¤Ê¤«¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ï¢Ë®ÁÜºº´±¤ª¤è¤½1000¿Í¤ÎÄÉ²ÃÇÉ¸¯¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤ÊÁÊ¾Ù¤Ï¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤Ç¤âÆ±¤¸Æü¤ËÄóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤â¥ß¥Í¥½¥¿½£¤âÌ±¼çÅÞ¤ÎÃÏÈ×¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë