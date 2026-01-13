ÂÎ½Å72¥¥í¤Î·ÚÎÌÎÏ»Î¤¬208¥¥í¤Îµð´ÁÎÏ»Î¤ò²¼¤¹¡¡»°ÃÊÌÜ¤Î»³Æ£¡ÖÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê3ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î13Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÂÎ½Å72¥¥í¤Î·ÚÎÌÎÏ»Î¤Ç¡¢Åì»°ÃÊÌÜ8ËçÌÜ¤Î»³Æ£¡Ê¤ä¤Þ¤È¤¦¡¢22¡á½Ð±©³¤Éô²°¡Ë¤¬À¾»°ÃÊÌÜ8ËçÌÜ¤Î°Â·ÝÇµ»³¡Ê33¡á¹âÅÄÀîÉô²°¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç²¼¤·¡¢Ï¢¾¡È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÂÎ½Å208¥¥í¤Ç¸µËë²¼¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¡£¼«Ê¬¤è¤ê136¥¥í¤â½Å¤¤ÎÏ»Î¤òÁê¼ê¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀè¾ì½ê¤ÏÎ¥¤ì¤ÆÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÂ¼è¤ê¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹¶¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¡£Î¥¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤Ç¹¶¤áÂ³¤±¡ÖÆÍ¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ï½Å¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ð½Å¤¿¤µ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏÎÏ¶¯¤¯´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¾ì½êÁ°¤Ï¼ó¤ÎÄË¤ß¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤è¤ê´ðÁÃ±¿Æ°¤ä¾åÈ¾¿È¡¢²¼È¾¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤ëÎÏ¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¡¢¹¬ÀèÎÉ¤¯Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡22Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ß¡¢ÆþÌç»þ¤Ï80¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï1Æü4¿©¤ÇÂÎ½ÅÁý²Ã¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¤«°ßÌô¤È¤«¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´Ö¤Ë¥Ñ¥ó¤È¤«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¤ÏÀäÂÐ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ï¡Ö¿ÆÊý¤ÈÉô²°¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ÏÀè¾ì½ê¤ÎÀ¾Ëë²¼50ËçÌÜ¡£2¾¡5ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖµîÇ¯¤ÏËë²¼¤Ë2²ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¾¡¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡þ»³Æ£¡¡Í¦¼£¡Ê¤ä¤Þ¤È¤¦¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë8·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©´Ø»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£´ôÉìÇÀÎÓ¹â2Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´Âç²ñ80¥¥íµé¤Ç½àÍ¥¾¡¡£½Ð±©³¤Éô²°¤ËÆþÌç¤·22Ç¯½Õ¾ì½ê½éÅÚÉ¶¡£ºÇ¹â°Ì¤ÏÀ¾Ëë²¼50ËçÌÜ¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢72¥¥í¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¡£·»¤Ï»°ÃÊÌÜ¡¦¿éºù¡£