姿勢の良さには理由があった。安田大サーカスのクロちゃんが1月9日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」にMCとして生出演。前夜に骨折したことを明かした。

【映像】女性を助けて骨折…コルセットで姿勢がいいクロちゃん

冒頭、クロちゃんはいつものように「新年が明けて仕事や学校が始まってると思いますけど、みなさん、楽しく過ごしてますか？」などと元気に挨拶。「テンション上げていかないとね。シーズン3になったばっかりなんで」と1月から新シーズンの戦いが始まったことを強調する中、進行役が「今日、クロちゃん、すごい姿勢が良いなと思ったら…。気づきました？」と振った。

これにクロちゃんは「ありがとうございます」と返しつつ、「実は私ね、姿勢良いと思ったでしょ？コルセット巻いておりまーす」と上着をめくりながら説明。「後ろをやっちゃったんで」と述べると、「昨日の夜、女性とね、バーで飲んでたんですけど。その女の子が倒れそうになったから、危ないと思って助けたら、助けた拍子に俺がこけちゃって、ケガして。痛いなと思ったんで、今日、病院に行ったら骨が折れてました」と告げた。

気になる相手の女性については「元恵比寿マスカッツの松岡凛ちゃん」とのこと。共演の田中れいなが「芸能系かぁ…」と反応すると、クロちゃんは「芸能系かぁ…って。いや、引くのやめてくださいよ」と苦笑し、スタジオの爆笑を誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

