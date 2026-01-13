¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡È»°ÅáÎ®¡É¹ðÇò¤ËÎäÀÅ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖÆóÅáÎ®¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤«¤é¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×¤Î´ä°æÍ¦µ¤¡Ê39¡Ë¤¬13Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶¦±é¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹ðÇò¤ËÄËÎõ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢³Ö½µ²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖOCTPATH¡×¤«¤é»ÍÃ«¿¿Í¤¡¢·ªÅÄ¹ÒÊ¼¤¬½Ð±é¡£º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Îß·ÉôÍ¤¤«¤é¡Öº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤¿»ÍÃ«¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤»¡¡»°ÅáÎ®¡×¤Î½ñ½é¤á¤òÈäÏª¡£¡ÖµîÇ¯¡¢11·î¤Ë¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤¨¡¼¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢´ä°æÍ¦µ¤¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¡£»ÍÃ«¤Ï¡ÖµÈËÜ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÈËÜ¤Ë¥×¥íe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢µÈËÜ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Èº£¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡´ä°æ¤Ï¡Ö¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¤Ê¤ó¤«»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£»ÍÃ«¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏµÈËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥íe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤¹¡£Âç²ñ¤Ï¤³¤ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ß·Éô¤¬¡Ö¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ÎÊó¹ð¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È»ØÅ¦¡£´ä°æ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Î»°ÅáÎ®¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»ÍÃ«¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤Î¡¢ÇÐÍ¥¤È¤«¡Ä·î9¤È¤«¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤ÈÌîË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´ä°æ¤Ï¡ÖÆóÅáÎ®¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Ê¤¤¡©ÆóÅáÎ®¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£»ÍÃ«¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÆóÅáÎ®¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡×¤È±þ¤¸¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£