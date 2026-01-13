三遠ネオフェニックスがダリアス・デイズとの契約を解除…今季加入で平均12.7得点

三遠ネオフェニックスは1月13日、ダリアス・デイズとの選手契約を双方合意の上で解除することを発表した。13日15時にBリーグの自由交渉選手リストに公示される。

現在26歳のデイズは、201センチ111キロのパワーフォワード。ヒューストン・ロケッツでNBA通算4試合に出場した実績を持ち、Gリーグ、カナダ、フィリピン、中国、オーストラリア、プエルトリコのチームを渡る歩き、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」開幕前に三遠へ加入した。10月19日の試合で負傷し、一時インジュアリーリスト入り。それでも12月に復帰を果たすと、B1第18節終了時点で19試合に出場し、1試合平均12.7得点5.0リバウンドに3ポイントシュート成功率38.8パーセントを記録していた。

同選手はクラブを通じて「フェニックスでプレーする機会をいただきありがとうございました。私を迎え入れてくださり、感謝しています。本当に大好きな街でした。ブースターの皆さんも大好きです。また素晴らしい皆さんにお会いできる日が来ることを願っています」とコメントした。

なお、三遠は13勝17敗で西地区9位。外国籍選手ではデイズが退団したことで、10月31日からインジュアリーリストに登録されているヤンテ・メイテンの動向にも注目が集まる。