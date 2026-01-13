Bリーグオールスター2026…GRe4N BOYZの92や三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎らがゲスト出演決定

1月13日、Bリーグは同16日から18日にB1西地区長崎ヴェルカの本拠地パピネスアリーナ（長崎県）で開催される、『りそなグループ B.LEAGUE ALL－STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』のイベント情報やゲストを発表した。

同大会のスペシャルナビゲーターは、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』の公式テーマソング「OTAKEBI」を歌うGRe4N BOYZの92（クニ）が務める。同氏は中学生からバスケットボールを始め、Bリーグの各アリーナで試合観戦するなどバスケットボールを愛している。また、日本代表戦の副音声配信企画や、Bリーグ試合のゲスト解説をするなど、バスケットボール関連の仕事も精力的に活動している。

大会初日の16日には『B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026』決勝戦前に、『TBS ラヴィット！フリースロー一発勝負』を開催。番組でもおなじみのおいでやす小田と赤荻歩TBSアナウンサーが登場し、コートでフリースロー一発勝負に挑むという。果たして成功なるか、注目だ。

翌17日には会場でテレビ朝日『バスケ☆FIVE』の公開収録が行われる。お笑いコンビハライチの澤部佑とテレビ朝日の佐藤ちひろアナウンサーが登場。借り物競争にも挑戦し会場を盛り上げる。また、同日に行われる『RELIVE DUNK CONTEST』の審査員には、BS10のBリーグ応援番組『Bリーグ全力応援！バスケ魂 presented by バスケットLIVE』でMCを務める、三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎が決定。その他、Bリーグ公式アナリストの佐々木クリスと長崎ヴェルカに所属する川真田紘也、同クラブ公式マスコットキャラクターのLUCAが審査員を務める。

大会期間中は長崎の街がBリーグ一色になるシティドレッシングを実施。各地にフラッグやバナーが設置され、長崎市を代表する商店街の浜町アーケードにはイラストレーターのりおた氏が、オールスター出場選手を描いた壁面アートが展示される。

様々なイベントやゲストが登場する2026年のオールスターは、いよいよ今週末の16日から開催される。

【動画】Bリーグオールスター2026出場選手発表会見