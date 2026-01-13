リソー教育Ｇは小動き、２６年２月期業績予想を下方修正も反応限定的

リソー教育グループ<4714.T>が前週末９日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を３６０億円から３４２億円（前期比２．４％増）へ、営業利益を３１億４５００万円から２４億７０００万円（同１５．８％減）へ、純利益を２０億円から１５億４０００万円（同１１．７％減）へ下方修正したが、市場の反応は限定的のようだ。



学習塾事業セグメント（ＴＯＭＡＳ）及び幼児教育事業セグメント（伸芽会）で生徒数が期初計画を下回っていることに加えて、既存校の賃料上昇に伴う地代家賃の増加や優秀な人材の定着を行ったことによる人件費・採用コストの増加などが響いた。



なお、同時に発表した第３四半期累計（３～１１月）決算は、売上高２５２億６６００万円（前年同期比２．２％増）、営業利益１６億５７００万円（同２２．１％減）、純利益１１億２３００万円（同１６．５％減）だった。



出所：MINKABU PRESS