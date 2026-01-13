「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午後２時現在で、ラクス<3923.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



同社は、「楽楽精算」「楽楽明細」など「楽楽クラウド」シリーズが業績を牽引。昨年１１月１４日に発表した２６年３月期上期連結決算は、営業利益が７７億８００万円（前年同期比６５．４％増）と大幅増益で着地。足もとの好調を受けて、通期業績予想を営業利益で１５０億円から１６０億円（前期比５７．０％増）へ上方修正し、期末一括配当予想も３円２５銭から３円４０銭へ増額した。月次ベースではクラウド事業は２割を超える増収を継続しており、足もとは好調ぶりがうかがえる。



その一方、株価は昨年１２月以降調整局面にあったが、１２月１７日安値９９０円で底を打ち、徐々に下値を切り上げてきている。今年は「取適法」施行による手形支払いの禁止に伴い、支払いのデジタル化・早期化が進むことで利用企業の増加が期待できることもあり、好業績への期待感が買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS