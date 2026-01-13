21年間でトップチーム含む全カテゴリーを指導…神戸U-18の安部雄大監督が退任
ヴィッセル神戸は13日、ヴィッセル神戸U-18の安部雄大監督(51)が退任することを発表した。
安部監督は現役時代に神戸でプレーし、2005年からスタッフとして在籍。トップチームを含む神戸の全カテゴリーで指導を経験した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●安部雄大
(あべ・ゆうた)
■生年月日
1974年7月31日(51歳)
■出身地
山口県山口市
■ヴィッセル神戸在籍歴
選手1998年〜2000年、スタッフ2005年〜2025年
■指導歴
2001年〜2004年:アミザージFC U-15監督
2005年〜2008年:ヴィッセル神戸ジュニア監督
2009年〜2010年:ヴィッセル神戸Jr.ユースコーチ
2011年〜2014年:ヴィッセル神戸U-15監督
2015年〜2017年:ヴィッセル神戸トップチームコーチ
2018年:ヴィッセル神戸伊丹U-15監督
2019年〜2021年:ヴィッセル神戸U-18コーチ
2022年〜2025年:ヴィッセル神戸U-18監督
■コメント
「今シーズン限りで21年間お世話になったヴィッセル神戸を退団することになりました。
これまで指導者として21年間、U-12、U-15神戸・伊丹、U-18、トップチームとこのクラブの全てのカテゴリーを担当し、その中で出会えた多くの選手や保護者、指導者仲間そしてクラブ関係者と共に夢に向かって時間を共有出来た事が一番の財産です。
今後のサッカー人生も社会の中で果たすべき役割を深く自覚し、常に人を大事にして、自分にしか出来ない貢献の道を見出す創造的なステージにしていきたいと思っています。
21年間、本当にありがとうございました。」
