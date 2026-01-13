NHK『The Coversスペシャル ラブソング・ナイト2026』カバーセレクションのラインナップ発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

The Coversスペシャル『ラブソング・ナイト2026』のカバーセレクションのラインナップが発表された。

■薬師丸ひろ子、郷ひろみ、鈴木雅之、亀梨和也、ジェジュン、JUJU、京本大我、竹内まりや、ユーミン、玉置浩二の“愛のうた”を歌う！

NHKの音楽番組『The Covers』が、総合テレビで届けるスペシャル。2026年新年1本目の「カバーズ・スペシャル」は、この季節に聴きたい『ラブソングを総特集』。

あらたな年を彩る華やかな“名曲ラブソング大全”として、番組12年のなかで数多くのアーティストに歌い継がれてきたユーミン、竹内まりや、玉置浩二を中心に、音楽史に刻まれるシンガーソングライターが手がけた珠玉の“ラブソング”をたっぷりと届ける。

MCはリリー・フランキー、上白石萌歌。語りは、堂本光一が務める。

ゲストは、今年デビュー25周年の数々のラブソングを歌ってきた中島美嘉。温もり豊かな歌声で、多くの名曲を歌い紡いできたシンガーソングライター ハナレグミ・永積 崇。映画やミュージカル・舞台でも広く活躍し、様々な愛の形を表現してきた森崎ウィン。そして、ユーミンや竹内まりや作品に造詣が深い星屑スキャットが、日本の音楽史に刻まれるシンガーソングライターが手がけたラブソングを、ディープに歌い語る。

今回、放送を目前に控え、番組12年の秘蔵映像から届ける『ラブソング・カバーセレクション』のラインナップが発表に。世代・ジャンルを超えた多彩なアーティストによる「愛のうた」カバーを、たっぷりとお届けする。ラインナップは、以下の通りだ。

■『ラブソング・カバーセレクション』ラインナップ

『竹内まりや ラブソング・セレクション』

郷ひろみ「駅」

亀梨和也「カムフラージュ」

『松任谷由実 ラブソング・セレクション』

薬師丸ひろ子 「守ってあげたい」

京本大我「Hello, my friend」

JUJU「リフレインが叫んでる」

『玉置浩二 メロディー・カバーセレクション』

鈴木雅之、ジェジュン、中島美嘉

そのほか、ゲスト中島美嘉・ハナレグミ・星屑スキャット・森崎ウィンによるラブソングカバーも存分に。世代やジャンルを超えたアーティストが集い、“名曲歌謡喫茶”のような趣のなか、時代を超えて愛され続けるシンガーソングライターが手がけた“ラブソング”の魅力を深掘りする。

■番組情報

NHK総合 『The Covers ラブソング・ナイト2026』

01/15（木）22:00～22:45

01/20（火）00:35～01:20再放送予定

※NHK ONE同時配信＆見逃し1週間

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌 【語り】堂本光一

カバーズゲスト：中島美嘉 ハナレグミ 星屑スキャット 森崎ウィン（50音順）

【曲目】

森崎ウィン「プラスティック・ラブ」 （竹内まりや）

星屑スキャット「真珠のピアス」 （松任谷由実）

ハナレグミ「嘲笑」 （ビートたけし）

【カバーズ・セレクション】

「竹内まりや ラブソング・セレクション」

郷ひろみ 「駅」

亀梨和也 「カムフラージュ」

「松任谷由実 ラブソング・セレクション」

薬師丸ひろ子 「守ってあげたい」

京本大我 「Hello, my friend」

JUJU 「リフレインが叫んでる」

「玉置浩二 メロディー・カバーセレクション」

鈴木雅之／ジェジュン／中島美嘉

■関連リンク

番組サイト

https://www.nhk.jp/p/thecovers/ts/KXRV2Q744Y/