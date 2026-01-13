ゴールデンボンバー・歌広場淳、右足の前十字靭帯断裂で入院「明日の午前中に手術の予定です」
人気エアーバンド・ゴールデンボンバーの歌広場淳が13日、自身のXを更新し、右足の前十字靭帯断裂で入院、手術をすることを公表した。
【写真】活動自粛前には…地上波の冠番組を担当していた金爆・歌広場淳
歌広場は「ご報告」と題した文書を投稿。「昨日の配信でお伝えさせていただいたのですが、本日からしばらく怪我の治療のために入院します。症状としては右足の前十字靭帯断裂で、明日の午前中に手術の予定です」と報告。「こういったことを公表するべきか考えたのですが、最近は公式のスケジュールとは別に個人でも毎日配信をしていたので、急に何もなくなったら心配する人もいるかもと思い、事務所と相談の上でお伝えすることにしました」と発表に至った経緯をつづった。
続けて「また全力で走り回るためにお医者さまのお力をお借りするので、ご心配には及びません」とし、「SNSの更新はしていくので、これまでと変わらず構ってやって下さいね！ではまた！」と結んだ。
歌広場は、8月30日生まれ、千葉県出身。ビジュアル系エアーバンド・ゴールデンボンバーでベースを担当。2016年6月に同い年の一般女性と結婚。19年5月に第1子となる女児、21年8月に第2子となる男児の誕生を報告していた。
【写真】活動自粛前には…地上波の冠番組を担当していた金爆・歌広場淳
歌広場は「ご報告」と題した文書を投稿。「昨日の配信でお伝えさせていただいたのですが、本日からしばらく怪我の治療のために入院します。症状としては右足の前十字靭帯断裂で、明日の午前中に手術の予定です」と報告。「こういったことを公表するべきか考えたのですが、最近は公式のスケジュールとは別に個人でも毎日配信をしていたので、急に何もなくなったら心配する人もいるかもと思い、事務所と相談の上でお伝えすることにしました」と発表に至った経緯をつづった。
歌広場は、8月30日生まれ、千葉県出身。ビジュアル系エアーバンド・ゴールデンボンバーでベースを担当。2016年6月に同い年の一般女性と結婚。19年5月に第1子となる女児、21年8月に第2子となる男児の誕生を報告していた。