フジテレビ系「土曜はナニする！？」が１０日に放送され、元サッカー日本代表の前園真聖氏、元なでしこジャパンでタレント・丸山桂里奈の元日本代表コンビが出演した。

前園氏と丸山は、山梨県・河口湖周辺で仲良し旅を満喫。山梨名物「ほうとう」に舌鼓を打った。

食事中に、丸山の夫で元サッカー日本代表の本並健治氏の話題に。

丸山は「やっぱり（本並氏が）車買いすぎ。車が好きで、もう、たぶん７０台ぐらい乗り替えてる」と不満。つづけて「（本並氏が）『行ってきます』で行って『ただいま』で違う車乗ってくるのだけはやめてほしい」と訴えた。

前園氏が「相談はないの？『桂里奈ちゃん、ちょっと、車替えるわ』とか」と聞くと、丸山は「それこそ、お財布が別なんで。買うのは全然、自分の自由なんで。いいんですけど。（丸山に）対しての爆買いとか、めっちゃ言ってくるのに。爆買いの料金が違う…。車はやっぱり相談してほしいというか。あと、気付かないかもって思ってるかもしんないです。白い車だったらいいよ！みたいな。出かけたのが白（の車）で、帰ってきたのも白だったんですよ。私、気付かなくて。自分のお母さんが『健ちゃん、車違くない？』みたいになって」と振り返った。

前園氏は「色が一緒だから気付かないだろう？って買ってくる本並さんもそうだけど、それに気づかない桂里奈ちゃんも桂里奈ちゃんだから…」と苦笑していた。