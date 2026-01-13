ウエストランド井口浩之（42）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。ロケ時の裏話を番組ディレクターから暴露された。

今回のテーマは「テレビの裏方の本音 芸人ってすげぇ！と思った瞬間」。テレビの制作スタッフ82人に、一緒に仕事をして目撃した芸人の「すごい」と思った瞬間をアンケート調査した。

男性ディレクターの、ウエストランドが母校を訪ねて、ドッキリで恩師と会うロケをした時のことがナレーションで紹介された。「井口さんは『え!?』と驚いたリアクションを取って、覚えてます、と感銘を受けていたが（相方の）河本（太）さんはまったく覚えていないと言った」と当時の様子が説明された。

ロケ後、移動の車中でもピンマイクが生きていた。「『あれ誰？』という声。井口さんの声だった。河本さんは『なんとなく覚えているよ』と言い、井口さんは『全然覚えてないかも』と話していた。あれだけ、覚えてますよ感を出せるのはすごいと思った」。

ナレーションを聞き終わった井口は「おい！違うじゃないか、テイストが全然」と苦笑い。とろサーモン久保田かずのぶ（46）は「急に公開処刑」とイジった。井口は「やりやがったな！」。

そして「あった気するな〜」と言い、「でも、2人ともこれっていうことは、本当になんかマイナーな先生が来たんですよ。担任の先生とか出てくれないんですよ」と話した。

久保田が「それ、ツッコんだの？一応。担任の先生ちゃうんかい！って」と言うと、井口は「あ〜お世話になりました！って」と当時の対応を再現。久保田が「うそついてるやん、それはだめだよ、おまえ」と笑う。井口は「あっちも嫌な感じでしたよ、確か」と話した。最後には「これ、ありました。失礼しました」と謝った。