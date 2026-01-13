木下優樹菜、ピザ・タラマヨ…作り置きパン公開「真似したい」「ガッツリで食べ応えありそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】元タレントの木下優樹菜が1月13日、自身のInstagramを更新。作り置きパンを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】芸人の30代元妻「参考になる」と話題の作り置きメニュー
木下は「ピザパン、ツナマヨパン、タラマヨパン、ガーリックバター」とつづり、ストックしている手作りパンを公開。ピザパンには、チーズや玉ねぎ、ピーマンが乗っており「冷凍保存して朝の時短」と明かしていた。
この投稿にファンからは「美味しそう！」「真似したい」「ガッツリで食べ応えありそう」「保存方法も参考になる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
